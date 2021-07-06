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Данілов про закон про деолігархізацію: У Зеленського є не тільки план Б – у нього повний алфавіт

Вівторок, 6 липня 2021, 12:00
 
фото: РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо закон про деолігархізацію не спрацює, у президента Зеленського "є не тільки план Б - у нього повний алфавіт".

Про це Данілов сказав в інтерв'ю Forbes Україна.

"У Володимира Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви "Я" дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи", - відповів Данілов на питання про план Б, якщо закон про деолігархізацію не спрацює.

На питання, чи веде Зеленський боротьбу проти олігархів, щоб бути популярним, Данілов відповів:

"Це не про політичні бали. Це питання до Верховної Ради, чому вони не займалися цими законами раніше. Люди зі статками роками писали під себе закони й впливали на державу. Ми не можемо допустити, щоб ця ситуація продовжувалася.

Можливо, після прийняття закону про деолігархізацію ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин. Ми маємо історію по кожному олігарху і знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів. Якщо вони зʼявляться в реєстрі, це буде відомо всьому світу. Не думаю, що їм це потрібно".

Нагадаємо:

1 липня Верховна рада у першому читанні ухвалила президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Більше половини українців вважають, що президентський закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів.

Читайте також: Олігархи в законі. Кого хоче "розкуркулити" Зеленський

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РНБО олігархія закон Зеленський

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