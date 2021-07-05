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Торгпред України очолив на рік Міжнародну зернову ради

Понеділок, 5 липня 2021, 18:13
 
Тарас Качка
фото радіо свобода

Торгового представника України та заступника міністра економіки Тараса Качку призначили головою Міжнародної зернової ради на 2021/22 рік, під час головування Україна працюватиме над прозорістю ринку та кооперацією.

Про це йдеться у пресрелізі Міжнародної зернової ради (International Grains Council, IGC).

"Під час свого головування, Україна особливо зацікавлена у співпраці з членами Секретаріату та IGC, щоб збільшити ринкову прозорість та торговельну співпрацю щодо зернових, олійних та рисових культур, адже ці питання є суттєвими в умовах невизначености", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також серед пріоритетів України – сприяння діалогу між урядами щодо торгової політики зерновими та співпраці між державними та приватними секторами заради стійкости світової торгівлі та харчових систем.

Нагадуємо:

Заступника міністра економіки України Тараса Качку обрали головуючим в Міжнародній раді з зерна на 2021/2022 рік. Україна головуватиме вперше.

Міжнародна рада по зерну - міжурядова організація, що покликана сприяти розвитку міжнародного співробітництва між країнами-експортерами та імпортерами зерна. Членами ради зараз є 29 країн і Європейський Союз.

Економічна правда

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