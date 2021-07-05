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"Газпром" не забронював додаткові потужності ГТС України і Польщі на річних аукціонах

Понеділок, 5 липня 2021, 17:20
 
фото: Оператор ГТС

Російський "Газпром" не забронював додаткові потужності на наступний газовий рік (з 1 жовтня 2021 року по 1 жовтня 2022 року) через Польщу й Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на підсумки річних аукціонів, які відбулися в понеділок на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform.

Зазначається, що Оператор ГТС України виставляв для річного бронювання додаткові "тверді" потужності в 9,8 млн куб. м на добу (на додачу до довгострокового контракту обсягом 40 млрд куб. м на рік - це 109 млн куб. м на добу).

А польський Gas System виставив потужності газопроводу "Ямал-Європа" в 79 млн куб. м на добу.

"Спочатку ОГТСУ виставляв на аукціон 15 млн куб. м за добу, але потім пропозиція скоротилася до 9,8 млн куб. м на добу", - додає видання.

Нагадаємо:

"Газпром" на аукціоні 29 червня знову відмовився бронювати на липень додаткову транзитну потужність України обсягом 63,7 млн кубометрів газу на добу.

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