Віцепрем’єрка пояснила, коли може закінчитись перший перегляд частини Угоди про асоціацію

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Перший раунд переговорів щодо перегляду економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом може завершитися восени 2021 року, надалі Україна порушуватиме питання зменшення бар'єрів у торгівлі та "митного безвізу".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної під час слухань комітету з питань економрозвитку.

Вона зазначила, що за рік Україна фактично пройшла весь цикл переговорів від ініціювання перегляду Угоди до призначення першого раунду переговорів та готовності завершити їх вже восени цьогоріч як з української сторони, так і ЄС.

Перший перегляд, пояснила віцепрем’єрка, базується переважно на перегляді тарифних умов торгівлі, щоб "Україна та ЄС опрацювали всі техніки, методики та юридичні аспекти ухвалення таких рішень".

На наступних раундах переговорів, за її словами, Україна порушуватиме також питання щодо зменшення торговельних бар'єрів та приєднання до конвенції про єдиний режим транзиту ("митний безвіз").

Стефанішина зауважила, що динаміка діалогу з Європейським Союзом щодо перегляду економічної частини Угоди про асоціацію суттєво змінилася. Зокрема, Євросоюз почав говорити про Угоду як про двосторонній документ, який має виконувати як Україна, так і ЄС.

По-друге, наголосила вона, переговори, що стосуються перегляду економічної частини Угоди про асоціацію, і питання про поглиблення економічної інтеграції вже вийшли з політичної площини.

"... Ми чітко дали зрозуміти, що рішення, які стосуються захисту інтересів України або підтримки національних товаровиробників, або ж взагалі питання дискусії про торговельні положення Угоди про асоціацію не можуть бути предметом політичного шантажу або політичних маніпуляцій", - пояснила Стефанішина.

Нагадуємо:

Україна та Європейський Союз цього року починають процес перегляду Угоди про асоціацію у частині про торгівлю товарами.

Частину Угоди про асоціацію України з ЄС планують оновити до жовтня 2021 року - до наступного саміту Україна-ЄС.