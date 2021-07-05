"Кузня на Рибальському" відновила будівництво катерів для ЗСУ

"Кузня на Рибальському" відновила будівництво катерів для ВМС Збройних сил України.

Про це повідомляє Мілітарний портал.

"Мова йде про восьмий корпус малого броньованого артилерійського катеру (МБАК) проєкту 58155 та третього десантно-штурмового катеру проєкту 58503 шифр "Кентавр-ЛК"", - йдеться у повідомленні.

На заводі мають намір до кінця цього року спустити на воду обидва катери.

"Наприкінці минулого року всі роботи по катерах були призупинені, для майбутнього МБАК сформували корпус, але роботи зі збирання не проводились, а корпусу "Кентавр-ЛК" фактично не існувало і зварювальні роботи не велись", - додає видання.

Зазначається, що два десантно-штурмові катери проєкту 58503 типу "Кентавр-ЛК" закладені 28 грудня 2016 року та спущені на воду 14 вересня 2018-го року, але після трьох років все ще перебувають на випробуваннях і доведенні.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань 2 липня повідомило про підозри експосадовцям Міноборони та "Кузні на Рибальському" через укладений контракт на постачання Збройним силам трьох військових катерів низької якості.

Економічна правда