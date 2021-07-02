Експосадовців Міноборони та "Кузні на Рибальському" підозрюють у зловживаннях в "оборонці" – ДБР

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Державне бюро розслідувань 2 липня повідомило про підозри експосадовцям Міноборони та "Кузні на Рибальському" через укладений контракт на постачання Збройним силам трьох військових катерів низької якості.

Про це повідомив начальник слідчого відділу ДБР Олег Гриняк на брифінґу.

За словами Гриняка, у 2016 році планувалось виготовити 2 броньовані десантно-штурмові катери і ще один у майбутньому. Голова правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" дізнався про ці плани і підбурив заступника міністра оборони укласти державний контракт з його підприємством.

Чиновник міністерства знав про відсутність проєктної документації на будівництво катерів у "Кузні", але попри це перевищив повноваження і дав вказівку підпорядкованим йому керівникам одного з департаментів Міноборони на безперешкодне укладення контракту.

Без жодних гарантій, Міноборони передплатило 80% суми договору, згодом без підстав були продовжені строки його виконання та змінені умови в інтересах ПрАТ. Без належної перевірки продукції її передали до Міноборони та здійснили оплату на понад 443 млн грн.

Катери, як виявилося в ході випробувань, не відповідали техвимогам: водотоннажності, швидкості тощо.

Крім того, заступник та керівник департаменту допустили закупівлю санітарних автомобілів на понад 32 млн грн у "Богдан Моторс", які також не відповідають встановленим вимогам і не можуть використовуватися в Збройних силах.

Разом за двома епізодами збитки закупівель становили понад 475 млн грн.

Слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику глави Міноборони України в 2015-2019 роках, директору департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2015-2017 роках, директору департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2018-2019 роках.

Експосадовців підозрюють в умисному вчиненні дій з перевищенням повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Голову правління "Кузні" підозрюють у підбурюванні до перевищення влади та службових повноважень службовою особою та заподіянні значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства у великих розмірах.

Нагадуємо:

На заводі "Кузня на Рибальському" заявили, що "системні незаконні дії влади ставлять підприємство на межу зупинки, загрожують тисячам працівників втратою робочих місць і підривають обороноздатність країни".

Державне бюро розслідувань провело обшуки на підприємствах, які пов'язують з колишнім президентом Петром Порошенком - це завод "Кузня на Рибальському" та підрозділи компанії "Богдан Моторс" у Києві та інших областях.

Економічна правда