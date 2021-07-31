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Amazon оштрафували в Європі на майже 900 мільйонів доларів

Субота, 31 липня 2021, 13:20
 
ФОТО: AMAZON

Європейський регулятор у сфері конфіденційності оштрафував онлайн-рітейлера Amazon на 887 мільйонів доларів за порушення, що стосуються реклами. 

Про це пише CNBC. 

Це найбільший в історії штраф, призначений за порушення закону Євросоюзу про захист даних. Amazon назвала рішення регулятора необгрунтованим і пообіцяла подати на нього апеляцію. 

Також регулятор доручив Amazon переглянути ряд ділових практик, проте в повідомленні не уточнюється, про що саме йде мова. 

"Рішення, пов'язане з тим, як ми показуємо клієнтам релевантну рекламу, засноване на суб'єктивних і неперевірених інтерпретаціях європейського закону про конфіденційність, запропонований штраф абсолютно не відповідає навіть подібної інтерпретації", - повідомила компанія. 

Сума підсумкового штрафу відповідає близько 4,2% чистого прибутку інтернет- рітейлера за 2020 рік, яка склала 21,3 млрд дол, і 0,2% виручки в розмірі 386 млрд дол.

Нагадуємо:

Компанія Amazon прозвітувала про зростання доходу на 27% - до 113,08 млрд дол - це значне уповільнення порівняно з 2 кварталом 2020 року, коли дохід зріс на 41%.

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Amazon штраф

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