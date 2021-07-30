Amazon прозвітував про уповільнення темпів зростання доходів

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Компанія Amazon прозвітувала про зростання доходу на 27% - до 113,08 млрд дол - це значне уповільнення порівняно з 2 кварталом 2020 року, коли дохід зріс на 41%.

Про це пише CNBC.

Фінансовий директор компанії Браян Ольсавський пов'язує зниження темпів із високою порівняльною базою минулого року, коли темпи зростання під час пандемії виросли до 35-45%.

"Ви бачите, що деякі темпи зростання знизяться", - сказав Ольсавський, додавши, що Amazon очікує, що протягом наступних кількох кварталів зростання буде уповільнюватися.

"Ми знаємо, що буде більше відпусток і мобільності, чого люди, ймовірно, уникали торік. Крім покупок вони займаються іншими речами", - додав він.

"Керівництво компанії повторює подібні попередження від Facebook та Apple, які заявляли на початку цього тижня, що темпи зростання доходів уповільнюватимуться від максимумів під час пандемії", - пише видання.

У розмові з інвесторами Ольсавський сказав, що Amazon перебуває у розпалі багаторічного інвестиційного циклу, який включає значні витрати на збільшення складських потужностей по всій країні. Більшість витрат Amazon на 2021 рік та відкриття будівель планується на друге півріччя, додав він.

При цьому, чистий прибуток Amazon підвищився до 7,77 млрд дол у другому кварталі 2021 року з 5,24 млрд дол за аналогічний квартал 2020-го.

Чисеьність персоналу компанії зросла - до 1,33 млн людей по всьому світу, що на 52% більше у порівнянні з попереднім роком.

Нагадаємо:

Засновник Amazon Джефф Безос 5 липня залишив посаду CEO онлайн-ритейлера.

Економічна правда