Газпром маніпуляціями на євроринку міг у липні збільшити дохід на 1,5 мільярда євро – ЗМІ

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Внаслідок штучних обмежень російським Газпромом поставок газу у Європу ціни на "блакитне паливо" злетіли до історичних максимумів, внаслідок чого компанія отримала додаткових 1,5 млрд євро доходу.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на аналітичну записку Оператора газотранспортної системи України.

Рекордне зростання цін на європейському ринку ОГТСУ пов'язав з різким скороченням транспортування газу українською ГТС з початку року: зі 180-185 млн м3 газу на добу наприкінці 2020 року до 124 млн м3 на добу з лютого 2021 року.

Дії Газпрому в ОГТСУ назвали маніпуляцією ринком газу Європи і зловживанням монопольним становищем. Завдяки цьому лише в липні російський монополіст міг отримати близько 1,45 млрд євро додаткового доходу завдяки "штучно створеному дефіциту".

Загальний виторг Газпрому від поставок газу на європейський ринок в липні ОГТСУ оцінив в 2,3 млрд євро.

фото liga.net з розрахунків ОГТС

"Газпром заявляє про досягнення майже рекордних показників експорту газу в першому півріччі 2021 року (проти першої половини 2020 року). Однак зростання відбулося за рахунок поставок через Туреччину (Турецький потік) і Китай (Сила Сибіру), а поставки в Західну Європу знизилися проти 2018 року на 15%, а проти 2019 року - на 22%", – кажуть в ОГТСУ.

За прогнозами Оператора, високі ціни на газ в Європі збережуться щонайменше до березня 2022 року. Це пояснюють ф'ючерсними контрактами на європейському хабі NCG: "Ф'ючерс на перший квартал 2022 року передбачає ціну газу 34,5 євро/МВт-год, на 2022 рік – 25,7 євро/МВт-год".

Водночас в ОГТСУ зауважили, що можливе відхилення ціни газу взимку як у бік зниження (наприклад, у разі відмови Газпрому від обмеження поставок), так і в бік збільшення (у разі поглиблення дефіциту).

Нагадуємо:

Спотова ціна на газ в Європі з поставкою на головному хабі Європи – TTF в Нідерландах – додала 4% і вийшла на рівень 505 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше в ОГТС казали, що російський "Газпром" не виявив зацікавленості у додаткових транзитних потужностях України попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу.