Нацбанк очікує скорочення транзиту газу через Україну після 2021 року

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У Національному банку очікують, що профіцит торгівлі послугами у 2021–2022 роках дещо звузиться через відновлення подорожей, а також зменшення обсягів транзиту газу відносно 2021 року.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

Так, у 2021 році транзит буде на 10 млрд м3 вищим, ніж законтрактовано. Причина полягає у високому попиті в Європі. Проте надалі обсяги відповідатимуть контракту, тобто 40 млрд м3 щорічно з 2021 по 2024 рік.

Імпорт подорожей перевищить докризовий рівень лише у 2022 році. Поступове збільшення експорту послуг забезпечуватиме насамперед IT-сектор, який зростав навіть у кризовому 2020 році.

Нагадуємо:

Очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон раніше розповідав, що на сьогодні ОГТС отримує 80% доходів від надання послуг транзиту. Йдеться про 1,3 млрд доларів на рік. Близько 1 млрд дол з цих грошей йде на експлуатацію системи.

Російський "Газпром" у липні не виявив зацікавленості у додаткових транзитних потужностях України попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу. При цьому ПСГ Європи не заповнені й наполовину.

Економічна правда