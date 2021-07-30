У 2 кварталі бізнес-омбудсмен отримав рекордну кількість скарг за 3 роки

Марчін Свєнчіцький фото: рбк-Україна

Рада бізнес-омбудсмена у квітні-червні 2021 року отримала 531 скаргу на порушення державних органів - це на 25% більше проти 1 кварталу 2021 року та на 38% більше проти 2 кварталу 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба установи.

"Установа завершила розслідування 287 справ та допомогла бізнесу повернути і заощадити 94 млн грн. 102 з 104 заявників (98%), які заповнили форму зворотного зв’язку, залишилися задоволеними співпрацею з РБО", - йдеться у повідомленні.

При цьому, дві третини (65%) скарг бізнесу стосувалися податкових питань: невиконання судових рішень з реєстрації податкових накладних (115 скарг), блокування податкових накладних (71), оскарження результатів податкових перевірок (46), включення до переліків ризикових платників податків (41), кримінальні справи з податкових питань (20).

У порівнянні з 1 кварталом 2021 року підприємці більше скаржилися на блокування податкових накладних (+58%), включення до переліків ризикових платників податків (+58%) та безпідставно відкриті кримінальні справи з податкових питань (20). Найбільше зросла кількість скарг щодо невиконання судових рішень з реєстрації податкових накладних (+102%).

"У другому кварталі ми отримали рекордну кількість звернень за останні три роки. Ключовим фактором такого зростання стали скарги щодо невиконання судових рішень з реєстрації податкових накладних.

Вважаю, що такий тренд має привернути увагу державних органів та спонукатиме їх якнайшвидше імплементувати рекомендації РБО", - зазначив бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький.

Підприємці також скаржилися на процесуальні порушення та бездіяльність Національної поліції (32), органів прокуратури (16) та Служби безпеки України (9).

Кількість скарг підприємців на порушення Нацполіції та органів прокуратури дещо скоротилася порівняно з 1 кварталом 2021 року, але збільшилася порівняно з 2 кварталом 2020 року.

На СБУ підприємці скаржилися більше: як проти I кв. 2021 року (+13%), так і проти II кв. 2020 року (+29%).

Нагадаємо:

Спілка українських підприємців отримує численні скарги від учасників на надмірне використання владних повноважень і неправомірний тиск на бізнес з боку контролюючих і правоохоронних органів - "лідирують" у таких скаргах Податкова, Держпродспоживслужба, Держпраці та Держмитслужба.

Еокномічна правда