"Укрпошта" стала офіційним перевізником дипломатичної пошти Посольства США

фото: укрпошта

"Укрпошта", починаючи з цього тижня, буде офіційним перевізником дипломатичної пошти до та з України для дипломатів та офіційних осіб Посольства США.

Про це повідомив у Facebook гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Починаючи з цього тижня Укрпошта буде офіційним перевізником дипломатичної пошти до і з України для дипломатів та офіційних осіб Посольства США - U.S. Embassy Kyiv Ukraine. Для нас це серйозний крок і великий знак якості нашої доставки.

Ми вдячні за довіру", - написав він.

Смілянський нагадав, що вантажний літак Airbus 330 компанії Windrose перевозить експортні посилки Укрпошти до США двічі на тиждень.

Нагадаємо:

Укрпошта за підсумками II кварталу отримала 118 млн грн чистого прибутку, таким чином за підсумками першої половини 2021 року компанія скоротила загальний збиток зі 128 млн грн до 9,8 млн грн.

Економічна правда