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Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про платіжні послуги" № 1591-ІХ, який парламент ухвалив 30 червня 2021 року.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Закон спрямований на модернізацію й подальший розвиток ринку платіжних послуг та сприятиме впровадженню інновацій у фінансовій сфері України.

Документ адаптує українське законодавство до правового поля Європейського Союзу, що в майбутньому дасть змогу інтегрувати платіжну систему України із системою ЄС. Новий закон базується на сучасних вимогах і враховує норми європейських регуляторних актів, зокрема Другої платіжної директиви (PSD2) та Директиви з електронних грошей (EMD)", - йдеться у повідомленні.

Також документ посилює захист прав споживачів платіжних послуг і забезпечує прозорість їхнього надання. Зокрема, встановлюються вимоги до управління ризиками та аутентифікації користувача, додали в ОП.

Відповідно до закону, в Україні буде визначено дев’ять категорій надавачів платіжних послуг. З’являться нові учасники ринку - установи електронних грошей, філії іноземних платіжних установ, надавачі послуги з надання відомостей з рахунків, платіжні установи.

Існуватиме дев'ять платіжних послуг, з яких дві - нефінансові (послуга з ініціювання платіжної операції та послуга з надання відомостей з рахунків).

Небанківські надавачі платіжних послуг (платіжні установи, установи електронних грошей, поштові оператори та деякі інші надавачі платіжних послуг) зможуть відкривати платіжні рахунки, випускати платіжні картки та електронні гроші. Від небанківських фінансових установ не вимагатиметься участь у платіжних системах для здійснення переказу.

При цьому, НБУ отримає право випускати "цифрову валюту Національного банку України", а також створити регуляторну "пісочницю" - платформу для тестування послуг, технологій та інструментів на платіжному ринку, заснованих на інноваційних технологіях. Її функціонування передбачає тісну взаємодію регулятора зі стартапами та розуміння їхніх потреб.

Крім цього, закон створює умови для запровадження в Україні концепції відкритого банкінгу (Open banking), що має об'єднати різних надавачів платіжних послуг і технологічні платформи в єдину платіжну екосистему. Планується, що Open banking запрацює в Україні у 2023 році.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію через 12 місяців, за винятком окремих статей.

Нагадаємо:

30 червня Верховна Рада прийняла у другому читанні та цілому законопроєкт № 4364 про платіжні послуги, орієнтований на споживачів та підвищення якості платіжних послуг.

Економічна правда