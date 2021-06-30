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Рада ухвалила законопроєкт про "відкритий банкінг"

Середа, 30 червня 2021, 14:45
 
фото: Приватбанк

Верховна Рада прийняла у другому читанні та цілому законопроєкт № 4364 про платіжні послуги, орієнтований на споживачів та підвищення якості платіжних послуг.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Зазначається, що закон визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні і засади державного регулювання платіжного ринку, встановлює правила надання платіжних послуг.

"Законом адаптовано законодавство України до законодавства ЄС та сформовано правову підставу для інтеграції платіжної системи України з платіжною системою ЄС; посилено захист прав користувачів платіжних послуг, забезпечено прозорість надання платіжних послуг та повноту інформації стосовно умов їх надання; чіткий розподіл прав та обов’язків користувачів та надавачів платіжних послуг", - йдеться у повідомленні.

Закон розширює коло учасників платіжного ринку та дає змогу розвиватися небанкам і фінтех-компаніям.

Крім банків, надавати платіжні послуги зможуть: платіжні установи, поштові оператори, установи електронних грошей та інші. Вони матимуть право працювати без участі у платіжній системі та зможуть самі емітувати платіжні картки.

Існуватимуть 9 платіжних послуг, з яких 7 є фінансовими, 2 - нефінансовими (послуги з ініціювання платежу та з надання відомостей з рахунків). Також буде визначене коло їх надавачів.

Закон передбачає імплементацію в Україні концепції відкритого банкінгу (Open banking).

Зокрема імплементація концепції відкритого банкінгу (Open banking) стане стимулом для розвитку фінансових технологій в Україні, оскільки фінтех-компанії зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з банками і отримати більше можливостей для бізнесу.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 19 лютого підтримала за основу законопроєкт №4364 "Про платіжні послуги", яким передбачається концепція відкритого банкінгу в Україні та інтеграція українського платіжного ринку з європейським.

Економічна правда

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