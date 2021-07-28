СБУ викрила розтрату бюджетних 15 мільйонів у зерновій держкорпорації
Служба безпеки України спільно з НАБУ і САП викрили корупційну схему в АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - колишній директор філії держпідприємства підозрюється у розтраті майже 15 млн бюджетних гривень.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"За даними слідства, посадовець організував корупційний механізм одержання грошей на продажі агропродукції. Учасники оборудки незаконно відчужили 3,2 тис тонн зернових із державного елеватора і реалізували їх через афілійовані структури.
Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - заявили у відомстві.
У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.
Нагадаємо:
За перший квартал 2021 року Державна продовольчо-зернова корпорація України, яка знаходиться в управлінні Мінекономіки, отримала чисті збитки на суму 148,8 млн грн.
Економічна правда
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