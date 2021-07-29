"Інтернет-субвенція" для 670 громад: стартували перші тендери
Розпочинаються тендери у межах реалізації проєкту "Інтернет-субвенція" - це 483 млн гривень, які отримали понад 670 територіальних громад для розбудови мережі оптичного інтернету в селах.
Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.
"Мінцифра продовжує реалізацію проєкту відкрито та прозоро. Зокрема, за допомогою нового онлайн-дашборду в режимі реального часу можна відстежити заплановані тендери та детальну інформацію про кожну закупівлю.
Наразі вже заплановані 74 закупівлі для під’єднання до оптичних мереж 1138 закладів соціальної інфраструктури", - заявили у відомстві.
За рахунок субвенції до оптичних мереж планують вперше під'єднати понад 3 тис сіл, в яких перебувають понад 11 тис соціальних об’єктів:
- 1,4 тис шкіл та 1,2 тис дитячих садочків;
- 2,9 тис медичних закладів;
- 2,2 тис бібліотек;
- 2,9 тис будинків культури, сільських клубів;
- 350 віддалених робочих місць працівників ЦНАПів.
"Громади вже зараз отримують гроші з держбюджету та проводять прозорі тендери, після чого провайдери почнуть розбудовувати мережу. Завдяки цьому проєкту понад 1 млн українців вперше отримають змогу під'єднатися до оптичного інтернету", - додали у Мінцифри.
Нагадаємо:
Кабмін затвердив розподіл коштів інтернет-субвенції для 670 громад - 483,8 млн гривень розподілено між 670 територіальним громадам для реалізації проєкту "Інтернет-субвенція".
Економічна правда
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