Кабмін затвердив розподіл коштів інтернет-субвенції для 670 громад - 483,8 млн гривень розподілено між 670 територіальним громадам для реалізації проєкту "Інтернет-субвенція".

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook.

Зазначається, що завдяки проєкту "вже цього року понад мільйон українців отримають можливість вперше підключитися до оптичного інтернету".

"Громади, що пройшли відбір, отримають гроші з держбюджету, потім проведуть прозорий тендер, після чого провайдери почнуть розбудовувати мережу. На рівні громад до оптичного інтернету буде вперше вперше підключено 3652 сіл, у яких понад 11 тисяч соцоб’єктів", - пояснили у відомстві.

Крім того, для кожного з них за рахунок субвенції буде забезпечене покриття Wi-Fi-мережею. Соцзаклади, підключені за кошти субвенції, отримають безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 2022 року.

Подивитися результати розподілу коштів можна переглянути в дашборді за посиланням.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації до 28 травня відкрило прийом офіційних заявок від голів громад для участі у проєкті "Інтернет-субвенція", яким планують охопити понад 3 тисячі сіл.

Економічна правда