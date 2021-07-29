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У Європі електроенергія з викопних джерел стала вдвічі дорожче за "зелену"

Четвер, 29 липня 2021, 15:39
 
unsplash

Ціни на електроенергію з використанням викопних джерел стали вдвічі дорожчими за електроенергію з зелених джерел енергії – це пов’язано зокрема зі стрімким зростанням цін на вугілля та газ.

Про це повідомляє аналітична організація Ember у своєму звіті.

Так, ціни на вугілля у країнах ЄС зросли на понад 70% з січня, на газ – подвоїлися. Разом з подорожчанням квот на викиди вуглецю на 84% за рік, виробляти електроенергію з відновлюваних джерел стало вдвічі дешевше.

Наприклад, вітряки у Німеччині та Італії виробляють електроенергію вартістю 45,3 євро/Мвт-год та 46,3 євро/МВт-год відповідно, що вдвічі дешевше за викопні джерела. Іспанія випередила обидві країни – її вітряки виробляють е/е за 31,7 євро/МВт-год, що втричі дешевше за енергію з традиційних ТЕС.

Ціни на газ зростали, зокрема, через погодні умови взимку, які вимагали більшого використання газу, а також низьких запасів європейських сховищ через відмову Газпрому нарощувати обсяги поставок через Україну.

Нагадуємо:

Ціни на природний газ на торгах на початку липня перевищили позначку в 15 тисяч гривень за тисячу кубометрів – це абсолютний рекорд за всю історію.

Причина – ціни на газ на європейському ринку також продовжують тенденцію до зростання, що відображається і на внутрішньому ринку.

Економічна правда

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енергетика

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