"Укренерго" повернули під управління Міненерго

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Оператора "Укренерго", а також "Магістральні газопроводи України" та "Оператор ринку" передали під управління Міненерго, раніше у Європейському енергетичному співтоваристві попереджали про можливі перешкоди для сертифікації у разі такого рішення.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

На засіданні 28 липня Кабінет Міністрів прийняв розпорядження щодо підпорядкування Міністерству енергетики АТ "Магістральні газопроводи України" та ПАТ "НЕК "Укренерго", а також передачу повноважень з управління єдиним майновим комплексом ДП "Оператор ринку".

"Оскільки Міністерство формує політику у сфері енергетики, передача цих повноважень сприятиме підвищенню ефективності роботи об’єднаної енергетичної системи, інтеграції українського в європейський енергетичний ринок", – кажуть у Міненерго.

Раніше директор Секретаріату Європейського енергоспівтовариства Янез Копач закликав уряд України додатково проаналізувати рішення про передачу НЕК "Укренерго" та "Магістральних газопроводів України" (МГУ), оскільки воно може створити проблеми для їх сертифікації.

Водночас в уряді заявляли, що майбутня передача НЕК "Укренерго" під управління Міненерго не є перешкодою для сертифікації оператора системи передачі та подальшої синхронізації з ENTSO-E.

"Міністерство енергетики веде постійну комунікацію з Енергетичним співтовариством стосовно процесу підготовки до синхронізації з ENTSO-E, а також стандартів корпоративного управління компаніями енергетичної галузі", – казав заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков

Нагадуємо:

Міністерство фінансів України отримало право на управління державним підприємством НЕК "Укренерго" у 2019 році.

Економічна правда