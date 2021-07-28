Кабмін схвалив законопроєкти про перезавантаження системи перевірок бізнесу

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Кабмін схвалив кілька законопроєктів, які покликані перезавантажити систему перевірок бізнесу та створити сприятливий бізнес-клімат в Україні.

Відповідне рішення ухвалили на засідання уряду 28 липня, передає прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що реалізація законопроєкту "Про основні засади державного нагляду (контролю)" сприятиме зменшенню регуляторного навантаження на доброчесний бізнес і впровадженню додаткових інструментів забезпечення прав громадян.

"Це надзвичайно важливий документ, який дозволить переорієнтувати систему державного нагляду з домінуючої на сьогодні карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану, підвищити прозорість перевірок й спростити взаємодію органів контролю та бізнесу.

Ми маємо створити комфортні умови для розвитку підприємництва та залучення інвестицій в українську економіку", - заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

Зокрема, законопроєктом пропонується:

запровадити добровільне страхування цивільної відповідальності діяльності підприємців;

запровадити аудит діяльності компаній, як окремого функціоналу, що дозволяє підприємствам запобігти порушенню вимог законодавства;

створити інститут громадських Рад з питань державного нагляду при органах контролю, що дозволить підвищити об’єктивність та публічність розгляду скарг підприємців;

цифровізувати процеси державного контролю;

посилити відповідальність посадових осіб органів державного нагляду;

удосконалити процедури зупинення діяльності суб’єктів господарювання;

визначити в Кодексі адміністративного судочинства процедури скороченого провадження у справах за зверненнями органів державного нагляду до суду щодо недопущення до перевірки, зупинення діяльності підприємців для усунення порушень, які несуть загрозу життю та здоров’ю людей.

Також схвалили проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)".

Законопроєктом пропонують посилити відповідальність посадових осіб органів контролю і збільшити суму адміністративного штрафу за порушення вимог законодавства з питань здійснення державного нагляду - з 850 грн до 4250 грн.

Нагадаємо:

Спілка українських підприємців отримує численні скарги від учасників на надмірне використання владних повноважень і неправомірний тиск на бізнес з боку контролюючих і правоохоронних органів - "лідирують" у таких скаргах Податкова, Держпродспоживслужба, Держпраці та Держмитслужба.

Економічна правда