Зеленський про ціни на електроенергію: З 1 серпня "сюрпризів" для суспільства не буде

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Президент Володимир Зеленський назвав фейковою інформацію про зростання з 1 серпня ціни на електроенергію для населення.

Про це він сказав під час форуму "Україна 30. Децентралізація", відповідаючи на питання журналістів.

"Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію не підіймались для людей", - сказав президент.

"Це фейкова інформація що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищі. Підміняють дуже сильно поняття, тому що десь для якихось підприємств щось зростає, але я би тут не говорив про суспільство.

Це питання дуже серйозне і незабаром ми проінформуємо суспільство. Я просив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня "сюрпризів" для суспільства не буде", - підкреслив він, відповідаючи на питання про ймовірне підвищення цін на електроенергію для людей з 1 серпня.

"Також хотів би, щоб влада на місцях також розуміла, що те, що ми запропонували (річний контракт на газ) в порівнянні зі світовими цінами на газ - я вважаю, що він (річний контракт - ред.) кращий з усіх цін, які сьогодні є в принципі на території всієї Європи.

Я вважаю, що місцева влада також повинна комунікувати, що це вигідно, це правильно", - додав глава держави.

"Щодо електроенергії. Ми повинні зробити, щоб збільшення цін не було. Моє відношення до цього дуже просте - сьогодні 1,68 грн за КВт-год. Я вважаю, що у нас є низка населення, які не можуть собі дозволити платити навіть 1,68 грн.

І тому РНБО також буде розглядати це питання і розглядати можливість зменшення цін на електроенергію для окремих верств населення", - підкреслив Зеленський.

Водночас уряд має намір зберегти фіксовану ціну електроенергії для населення в розмірі 1,68 грн/кВт-год ще на місяць - до 1 вересня 2021 року: схвалення такого рішення внесено до порядку денного засідання уряду в середу.

Нагадуємо:

Очільник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості – незабаром має бути ухвалене рішення щодо механізму.

Міненерго розраховує запустити нову модель спецобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення з 1 серпня.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, у міністерстві наполягають на диференційованому підході: для вразливих споживачів буде одна ціна, для тих, які споживають більше, - інша.

Економічна правда