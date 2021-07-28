Украерорух сплатив понад 300 мільйонів податків за півроку

У першому півріччі 2021 року Украерорух сплатив до бюджетів України всіх рівнів 324 мільйони гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомляє пресслужба Украероруху.

Виплати єдиного соціального внеску за січень–червень 2021 року становили 131,7 млн грн, податок на доходи фізичних осіб – 115,3 млн грн, військовий збір – 8,5 млн грн.

Сума відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій становить 45 млн грн.

В пресслужбі зазначають, що Украерорух є одним із найбільших платників податків у Київському регіоні.

Нагадуємо:

За перший квартал 2021 року державне підприємство "Украерорух" відзвітувало про чисті збитки на суму 205,8 мільйона гривень.

Повний 2020 рік "Украерорух" закінчив із збитками 1,5 млрд грн.

Підприємство пояснює негативні фінансові результати наслідками обмежень через пандемію СOVID-19.

Економічна правда