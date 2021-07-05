"Украерорух" отримав понад 200 мільйонів збитків за квартал

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За перший квартал 2021 року державне підприємство "Украерорух" відзвітувало про чисті збитки на суму 205,8 мільйона гривень.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану підприємства за перші три місяці 2021 року, повідомляє Марлін.

За перший квартал також збільшились заборгованість за кредитами підприємства. Якщо в січні цього року сума зобов'язань становила 939 млн, то вже в березні – 968,7 млн грн.

На користь держави держпідприємство сплатило податків, внесків та зборів на суму 166,5 млн грн, що становить 80% від запланованого показника.

Нагадаємо, що повний 2020 рік "Украерорух" закінчив із збитками 1,5 млрд грн. Підприємство пояснює негативні фінансові результати наслідками обмежень через пандемію СOVID-19.

У пояснювальній записці Мінінфраструктури щодо ефективності управління об’єктами державної власності у 2020 році йдеться про накопичення боргу приватної компанії "Міжнародні авіалінії України" перед "Украерорухом".

Також у профільному Мінінфраструктурі перерахували заходи, спрямовані на покращення ситуації на підприємстві:

створено робочу групу з оперативного реагування на кризові ситуації фінансово-економічного характеру; залучено кредитних коштів з метою фінансування операційної діяльності підприємства, недопущення зупинки надання аеронавігаційних послуг та забезпечення безпеки польотів.

Та перерахували запроваджені заходи з економії коштів:

мінімізація низки операційних витрат та витрат на персонал; зменшено фінансування проектів капітальних інвестицій до мінімально необхідного рівня; вжито заходів щодо стимулювання збільшення обсягів повітряного руху в повітряному просторі України.

Кілька років на держпідприємство не призначають керівника.

З жовтня 2019 року підприємством "Украерорух" керує виконувач обов’язків директора Андрій Ярмак.

Державне підприємство "Украерорух" підпорядковане Мінінфраструктури та здійснює обслуговування повітряного руху України.

Економічна правда