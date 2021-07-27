АМКУ пропонує скасувати подвійне відшкодування споживачам 

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Антимонопольний комітет правкою до законопроєкту №5431 пропонує скасувати подвійне відшкодування споживачеві втрат від зловживань на ринку – там вважають, що споживач має право на "відшкодування шкоди, а не на додатковий заробіток".

Про це повідомляє Наші гроші з посиланням на пропозиції АМКУ до законопроєкту №5431.

Зміни пропонують внести до статті 55 ЗУ "Про захист економічної конкуренції".

Так, у АМКУ розробили правки до другого читання законопроєкту. Скасування подвійного розміру відшкодування внаслідок зловживань на ринку депутати підтримали у першому читанні, до другого читання в Комітеті пропонують ці зміни залишити.

Так, відшкодування запропоновано зменшити до одинарного розміру. Держуповноважена Комітету Анжеліка Конополянко написала, що "особа, потерпіла від дій відповідача, який порушив конкурентне законодавства, має, безперечно, право на відшкодування доведеної шкоди, а не на додатковий заробіток".

Вона також додала, що попри ухвалення Комітетом рішень щодо зловживань на ринку понад 20 років, таких відшкодувань було здійснено одиниці.

Засновниця "Ліги антитрасту" та ексдержуповноважена АМКУ у 2015-19 роках Агія Загребельська стверджує, що норма про подвійне відшкодування існує, аби "потерпілий міг отримати відшкодування щонайменше у розмірі 100%, а друга частина має покривати видатки на адвокатів та за вирахуванням їх гонорарів успіху теж має йти потерпілому".

Вона пояснює, що за одинарного розміру відшкодування боротьба споживача з монополістом втрачає сенс, оскільки за вирахуванням коштів на юристів він отримає відшкодування менше від понесених збитків, а відтак не бачитиме сенсу взагалі починати боротьбу.

Також Загребельська зауважила стримувальний ефект від подвійного відшкодування, коли потужніше покарання стримує зловживання компаній. Коноплянко цей ефект заперечила, адже "приклади справ проти Тедіс, Остхем, Укрзалізниці, АМПУ, групи РГК, ДТЕК (Бурштин) та інших це доводять".

Нагадуємо:

Норми законопроєкту №5431, схваленого Комітетом ВРУ з питань економічного розвитку, можуть призвести до порушення прав та свобод людини.

13 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт у першому читанні за основу.

Економічна правда