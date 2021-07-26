За пів року "Укртелеком" збільшив дохід на 10%

фото: прес-служба компанії

"Укртелеком" за підсумками 1 півріччя 2021 року відзвітував про збільшення доходу на 10% та збільшення обсягу абонентської бази користувачів фіксованого оптичного інтернету.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що у першому півріччі загальний дохід "Укртелекому" склав 3,4 млрд грн - на понад 10% більше, ніж рік тому.

При цьому EBITDA зросла на 29% і сягнула 1,1 млн грн. Маржа EBITDA також зросла на 4,5 пп та становить 31,3 %.

Водночас дохід від телекомунікаційних послуг склав майже 2,4 млрд грн.

"Приватним абонентам надано послуг на майже 1,5 млрд грн, бізнес-споживачам - на 692 млн грн.

Швидке зростання бази користувачів фіксованого оптичного інтернету до 203 тисяч абонентів (+83%) зумовило подальше зростання доходу від інтернету до понад 1 млрд грн (+7,4%). У бізнес-сегменті дохід від інтернету збільшився на 10,2 % до 226 млн грн, а у масовому - на 6,6% до 786 млн грн", - додали в компанії.

В "Укртелекомі" заявили, що продовжують підключати невеликі міста і села до швидкісного оптичного інтернету - зараз роботи ведуться у майже 150 населених пунктах, вже прокладено понад 4,5 тисячі кілометрів волоконно-оптичного кабелю.

У компанії також заявили про зростання доходів, пов'язаних з управлінням активами, зокрема, надходженнями від комерційної оренди майна, незадіяного у виробничих процесах: у 1 півріччі вони склали понад 213 млн грн, що майже на 41% більше аналогічного періоду минулого року.

Капітальні інвестиції у 1 півріччі 2021 року склали майже 310 млн грн.

"Укртелеком" цього року сплатив 975 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Нагадуємо:

Голова СКМ Ріната Ахметова Олег Попов натякнув на можливий продаж "Укртелекому" - за його словами, потенційно телекомунікації можуть бути першим напрямком, з якого вийде група.

Раніше суд відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до ТОВ "ЕСУ" про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому" та стягнення 2,17 мільярда гривень пені.

Фонд держмайна у 2011 році продав 92,79% акцій "Укртелекому" українській "дочці" австрійської компанії EPIC - ТОВ "ЕСУ" - за 10,575 млрд грн.

Група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова придбала "ЕСУ" в 2013 році за 860 мільйонів доларів у Raga Establishment, яка на початку 2017 року викупила "Укртелеком" у EPIC.

Raga Establishment заявила, що отримала лише 100 млн доларів за продаж пакету акцій і подала у суд.

Суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав "СКМ" доплатити 760 мільйонів доларів Raga Establishment за "Укртелеком".

У жовтні 2019 року "СКМ" виплатила ще понад 700 мільйонів доларів Raga Establishment.

За даними ЕП, афілійованю з Raga Establishment особою є олігарх Дмитро Фірташ.

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Економічна правда