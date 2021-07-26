Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо стимулювання пошуку стратегічних корисних копалин

фото пресслужби офісу презиента

Президент Володимир Зеленський своїм підписом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 16 липня щодо стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення для економіки та обороноздатности.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Так, РНБО схвалила перелік металічних руд та неметалічних корисних копалин за стратегічним значення для розвитку економіки та обороноздатности. До них віднесли 37 позицій: мідні, нікілієві, вольфрамові та інші металічні руди, а також барит, графіт, калійну сіль та флюорит.

Уряду доручено протягом двох місяців затвердити перелік надр зі стратегічним значенням, що надаватимуться у користування на умовах угод про розподіл продукції, шляхом проведення аукціонів з продажу спецдозволів на користування.

Також Кабмін щорічно до 1 січня надаватиме на розгляд РНБО актуалізований перелік стратегічних руд та корисних копалин.

Протягом двох місяців до Верховної Ради повинні внести на розгляд проєкт змін до Кодексу України про надра та передбачити ними критерії віднесення корисних копалин до стратегічних. Крім того, в спецдозволах на користування хочуть встановити вимоги щодо збагачення та переробки в Україні таким корисних копалин та заборонити продовжувати строк дії дозволів на користування.

Рада також розгляне зміни до законів щодо надання права Держгеонадра зупиняти дію та анулювати спецдозволи без звернення до суду з підстав їхнього отримання поза аукціоном за результатами апробації запасів корисних копалин без спецдозволу.

Також дозвіл можуть скасувати якщо користувач надр без поважних причин протягом двох років (для нафтогазоперспективних площ і родовищ – 180 днів) не приступив до користування надрами.

Інша причина – спричинив отруєння, радіаційне ураження, втрату працездатності, інвалідність чи смерть людей, що класифіковані як надзвичайна ситуація; значне забруднення довкілля.

Нагадуємо:

Під час пресбрифінґу секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов заявив про те, що держава стимулюватиме пошук та видобутку 137 видів корисних копалин, які мають стратегічне значення для економіки і обороноздатності, ліцензії на їхнє видобування перевірятимуть більш прискіпливо.

Економічна правда