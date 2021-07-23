Безос пропонує винести всю "брудну" промисловість на орбіту

NBC News

Засновник Amazon і Blue Origin Джефф Безос після повернення на Землю загорівся ідеєю відправити на орбіту всю промисловість, яка забруднює навколишнє середовище.

Про це він заявив в інтерв'ю для NBC News.

"Коли дивишся на планету, не бачиш кордонів. Це єдина планета, одна на всіх, і така тендітна... Ми живемо на такій чудовій планеті. Неможливо уявити, наскільки тонкий шар у атмосфери, якщо дивитися з космосу. Ми живемо на ній, і вона здається великою. Здається, що атмосфера величезна, і ми можемо нею нехтувати і погано до неї ставитися", – заявив мільярдер.

На думку Безоса, щоб урятувати планету, потрібно перенести у космос промисловість, яка забруднює навколишнє середовище. На досягнення цієї мети підуть "десятки й десятки років, але розпочинати потрібно".

Нагадаємо:

Суборбітальна ракета New Shepard компанії Blue Origin у вівторок вперше в історії компанії вивела на космічну висоту капсулу з людьми - з найбагатшою людиною світу Джеффом Безосом на борту.

Крім Безоса, на New Shepard до космосу злітали його брат та керівник акціонерного капіталу Марк Безос, а також пілотеса Воллі Фанк (82 роки) і нідерландець Олівер Деймен (18 років). Останні двоє таким чином є найстаршою та наймолодшою людиною, які побували у космосі.

Ракета-носій злетіла, досягла висоти близько 50 кілометрів, після чого від неї відокремилась капсула з екіпажем. Після цього ступінь і капсула розділились, ступінь опустилась на Землю через 7 хв 23 сек після старту.

Піднявшись на висоту трохи більше 100 км і перетнувши лінію Кармана - умовну межу, з якої, як вважається, починається космос, капсула з екіпажем опустилась на Землю. У цілому політ тривав трохи більше 10 хв.

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