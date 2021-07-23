Курс гривні до долара та євро на наступний тиждень різко зміцнився

ЄЛИЗАВЕТА СЕРГІЄНКО

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок та встановив його на 26 липня на рівні 27,05 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,85 грн (на 23 липня – 32,03 гривні).

Нагадуємо:

23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 — 27,06 гривні.

Економічна правда