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Курс гривні до долара та євро на наступний тиждень різко зміцнився

П'ятниця, 23 липня 2021, 18:20
 
ЄЛИЗАВЕТА СЕРГІЄНКО

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок та встановив його на 26 липня на рівні 27,05 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,85 грн (на 23 липня – 32,03 гривні).

Нагадуємо:

23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 — 27,06 гривні.

Економічна правда

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