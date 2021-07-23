Курс гривні до долара та євро на наступний тиждень різко зміцнився
П'ятниця, 23 липня 2021, 18:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок та встановив його на 26 липня на рівні 27,05 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,85 грн (на 23 липня – 32,03 гривні).
Нагадуємо:
23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.
23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 — 27,06 гривні.
Економічна правда
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