Twitter звітує про найшвидше зростання доходів з 2014 року

фото: Twitter

Twitter продемонстрував найшвидше зростання доходів з 2014 року - виручка компанії зросла на 74% в річному вимірі у звітному кварталі.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на лист компанії своїм акціонерам.

У компанії заявили, що виручка зросла на 74% у річному вимірі у цьому кварталі - це пов'язують зі "значним збільшенням попиту з боку рекламодавців".

При цьому, Twitter показав прибуток в 65,6 млн доларів. Виручка становила 1,19 млрд дол проти 1,7 млрд дол, як очікували аналітики, опитані Refinitiv.

Прибуток на акцію - 20 центів проти 7 центів, як очікували аналітики, опитані Refinitiv.

Акції Twitter виросли на 9% в ході торгів у четвер після того, як компанія оголосила про прибуток за другий квартал, який виявився більшим, ніж очікували аналітики. Акції Twitter виросли приблизно на 29% з початку 2021 року.

Нагадаємо:

Гендиректор Twitter Джек Дорсі заявив, що біткоїн стане "великою частиною" майбутнього компанії - він бачить можливості інтегрувати криптовалюту в існуючі продукти та послуги соцмережі.

Економічна правда