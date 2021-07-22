Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди, яка дозволить оновити локомотивний парк УЗ

фото: оп

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів та урядом Французької Республіки про офіційну підтримку оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ "Укрзалізниця", який Рада ухвалила 1 липня.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що ратифікація угоди "дозволить забезпечити реалізацію проекту з оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства "Українська залізниця" через закупівлю 130 вантажних електричних локомотивів (80 - двосистемних, 50 - односистемних) для АТ "Українська залізниця" зі значною локалізацією виробництва в Україні".

"Закупівля вантажних електричних локомотивів здійснюватиметься коштом державного бюджету та шляхом державних зовнішніх запозичень", - заявили в ОП.

При цьому, французька сторона надає Україні офіційну підтримку, призначену для фінансування проекту.

"Згідно з рамковою угодою, офіційна підтримка становить щонайбільше 85% від загальної суми контрактів.

Українська компанія, визначена урядом України, повинна буде сплатити не менше 15% від загальної суми контрактів шляхом попередньої оплати на користь французького постачальника. Загальна сума офіційної підтримки становить 750 млн 125 тис євро та фінансує реалізацію проекту. Зокрема, 350 млн євро становитиме казначейська позика уряду Французької Республіки, а 400 млн 125 тис євро - банківські позики, гарантовані Bpifrance Assurance Export, що діє від імені уряду Французької Республіки", - йдеться у повідомленні.

Проект передбачає придбання у Франції французьких товарів та послуг, а також придбання українських чи іноземних товарів та послуг у межах 50% від загальної суми контрактів.

За виконання контрактів відповідальний французький постачальник, за умови, що офіційна підтримка, надана на придбання українських товарів і послуг, не перевищує 50% від суми експортних контрактів.

Нагадаємо:

У рамках ратифікованої Верховною Радою угоди 1 липня УЗ придбає у французької компанії Alstom 130 вантажних електротягів, загальна сума контракту – 882,5 млн євро.

Економічна правда