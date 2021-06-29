Троє членів комітету НБУ пропонували підвищити облікову ставку до 8%

НБУ

7 із 10 членів Комітету з монетарної політики НБУ підтримали збереження облікової ставки на рівні 7,5%, ще троє були за підвищення до 8%.

Про це повідомляє НБУ.

"Семеро членів КМП висловилися за збереження облікової ставки на рівні 7,5% Вони погодилися, що проінфляційні ризики з часу останнього монетарного рішення посилилися.

Утім, поточне рішення має враховувати, що значний вплив на травневе прискорення інфляції мали чинники пропозиції переважно короткострокового характеру. Різке подорожчання окремих складових споживчого набору, на кшталт газу чи олії, не має автоматично призводити до монетарної реакції з боку НБУ. Тим паче, що вже восени очікується сповільнення інфляції через поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння та кращі врожаї. Крім того, позитивом є певна стабілізація інфляційних очікувань громадян і бізнесу останніми місяцями. Надалі поліпшенню очікувань сприятиме також ефект від зміцнення гривні та поступове вичерпання психологічного ефекту від підвищення цін, яке вже відбулося", - цитує НБУ позицію 7 членів.

Водночас троє членів Комітету висловилися за підвищення облікової ставки до 8%.

"Один із учасників дискусії зауважив, що монетарна політика Нацбанку досі залишається стимулюючою, зокрема ключова ставка є значно нижчою за свій нейтральний рівень.

Водночас економіка вже відновлюється і є потреба в стримуванні інфляції. Це вказує на необхідність відповідної та послідовної реакції Національного банку в бік нормалізації монетарної політики", - додали в НБУ.

Деякі члени КМП погодилися, що в умовах суттєвого посилення інфляційного тиску та тривалої невизначеності в перемовинах з МВФ підвищення облікової ставки є логічним і послідовним кроком. Натомість приплив портфельних інвестицій нерезидентів, що сприяє зміцненню гривні, може бути короткостроковим.

Водночас перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова написала у Facebook, що була однією із трьох членів комітету, які голосували за підвищення облікової ставки.

"На мою думку, збереження облікової ставки незмінною може погіршити інфляційні очікування. Економіка відновлюється після пандемії. Споживчий попит на товари та послуги зростає швидше, ніж ми очікували, що створює додатковий тиск на інфляцію. Як і вартість енергоносіїв та інших commodities.

Тренд на прискорення інфляції, ймовірно, виявиться не таким тимчасовим, як ми очікували раніше. І заява ФРС США про підвищення ключової ставки вже у 2023 році - це ще одне тому підтвердження", - зазначила Рожкова.

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Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних. НБУ надалі готовий підвищувати ставку, якщо суттєвіше посилення інфляційного тиску і погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

Економічна правда