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Clubhouse відмовився від системи запрошень

Четвер, 22 липня 2021, 12:35
 
фото: CNN

Засновники голосової соцмережі Clubhouse Пол Девісон і Рохан Сет оголосили, що тепер соцмережа відкрита для реєстрації нових користувачів без системи запрошень.

Про це вони повідомили в офіційному блозі компанії.

"Близько року тому ми опублікували свій перший допис у блозі. Через дванадцять зовсім не нудних місяців ми раді повідомити, що Clubhouse вже вийшов з бета-версії, відкритий для всіх і готовий розпочати наступний етап.

Це означає, що ми видалили нашу систему списків очікування", - йдеться у повідомленні засновників Clubhouse.

"Ми завжди хотіли, щоб соцмережа була відкрита. Кожна людина в світі має мати доступ до змістовних розмов. А кращі кімнати - це ті, де ви зустрічаєтеся з людьми далеко за межами вашого кола спілкування, з дуже різними поглядами і життєвим досвідом, які змінюють ваш погляд на світ", - додали вони.

Пол Девісон і Рохан Сет пояснили систему запрошень і листів очікування тим, що необхідно було розмірено виростити Clubhouse, зберігши під час масштабування "важливі речі".

"Система інвайтів була важливою частиною нашої ранньої історії", - сказали вони.

Як пише The Verge з посиланням на представника Clubhouse, у списку очікування перебуває близько 10 млн осіб. Пізніше вони будуть додані в додаток, але можуть перереєструватися і самостійно.

Читайте також: Запрошення до цієї соцмережі продавали на eBay за 1000 доларів. Чому Clubhouse такий популярний

Економічна правда

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