Вітренко про "Північний потік-2": Як можна компенсувати країні критичні загрози для безпеки?

Юрій Вітренко фото: еп

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що для зупинки проєкту "Північний потік-2" "має бути комплекс заходів і американські санкції є дуже важливим елементом".

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

На питання, чи можна сказати, що з огляду на повідомлення про можливу домовленість США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" зараз йдеться про компенсації Україні, а питання щодо того, що цей проєкт запрацює вже немовби вирішене, Вітренко відповів:

"Я сподіваюсь що це не так. Тому наша позиція незмінна: "Північний потік-2" - це загроза для безпеки України і всього регіону. Це не питання компенсацій, це питання регіональної безпеки, і тому ми сподіваємося, що принцип "жодних домовленостей про Україну без України" буде дотримано".

"Також "Північний потік-2" - це геополітична зброя Кремля, тому ми не зовсім розуміємо як інші країни, особливо країни - лідери західного світу можуть домовлятися про проект Кремля", - додав голова правління "Нафтогазу".

"Питання не стільки в добудові. Це технічний елемент. Питання в тому, щоб цей проект ніколи не запрацював, щоб по ньому не йшов газ в Європу", - відповів Вітренко на питання, чи можна зупинити добудову трубопроводу.

За його словами, до такої позиції у Вашингтоні ставляться "дуже позитивно".

"Обидві провідні партії США - і демократи, і республіканці - підтримують нашу боротьбу проти "Північного потоку-2". Вони розуміють, що це геополітичний проект і він ніколи не має працювати", - зазначив він.

На питання, який основний фактор здатний зупинити цей проект - санкції, регулятор, чи судові рішення - Вітренко відповів:

"Як у нас кажуть, гуртом і батька легше бити. Тобто ми вважаємо що якщо з усіх боків буде розуміння, що це геополітичний проект, що це зброя та загроза безпеці України, всьому регіону, то цей проект ніколи не буде реалізований, газопровід не запрацює.

Має бути комплекс заходів і американські санкції є дуже важливим елементом. Вони дієві".

"Як можна компенсувати країні критичні загрози для безпеки? Україна є об’єктом військової агресії з боку Росії. Ми також говоримо, що цей проект є символом західної корупції, тобто, якщо він буде добудований, то Україні дуже складно буде проводити прозахідні ринкові реформи", - сказав Вітренко у відповідь на питання, чи взагалі можливо компенсувати Україні шкоду від "Північного потоку-2".

"Якщо не буде фізичного транзиту газу через Україну, значно зросте ризик повномасштабної військової агресії з боку Росії. Росія очікуватиме, що якщо військові дії не зачіпатимуть європейських споживачів, Європа обмежиться висловлюваннями глибокого занепокоєння подіями в Україні", - відповів він на питання, у чому найбільша загроза для України від "Північного потоку-2".

Нагадаємо:

Reuters повідомляло, що США та Німеччина оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2" найближчими днями, але багато деталей залишалися невідомими.

За даними ЗМІ, у проєкті угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу "Північний потік-2" передбачаються зобов'язання застосувати санкції та інші заходи стримування на випадок, якщо Росія спробує використати газопровід як зброю проти України.

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що рішення щодо "Північного потоку - 2" не може прийматися за спиною у тих, кому цей проект загрожує.