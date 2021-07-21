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Ситуація із "Північним потоком – 2" проясниться після зустрічі Байдена і Зеленського – ОП

Середа, 21 липня 2021, 13:21
 
фото dpa

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що рішення щодо "Північного потоку - 2" не може прийматися за спиною у тих, кому цей проект загрожує.

Джерело: радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Північний потік - 2" - це взагалі не про економіку і лакшері-життя для окремих лобістів. Це виключно політичний або навіть публічний і масштабний пропаґандивно-лобістський проект, який керівництво Росії хоче використовувати як зброю проти України та інших країн нашого регіону.

Робота на всіх рівнях як в Європі, так і в Америці триває для того, щоб не допустити реалізацію цього проекту в тому вигляді і з тими наслідками, як його задумали в РФ...

Рішення щодо "Північного потоку - 2" не може прийматися за спиною у всіх тих, кому цей проект реально загрожує. Ситуація ще не завершена, і вона може бути повністю прояснена тільки під час візиту президента Зеленського у Вашингтон".

Деталі: За його словами, в Європі та Америці ведеться політична, дипломатична, юридична і жорстка інформаційна робота.

Тим більше, Подоляк додав, що приймалися відповідні рішення Конгресу, і неодноразово заявлялися відповідні позиції.

Що було раніше: Видання Politico з посиланням на чотирьох осіб, знайомих з переговорами, повідомило, що представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Повідомляється, що офіційні особи США дали зрозуміти, що відмовилися від зупинки проекту і тепер намагаються стримати завдані збитки, уклавши грандіозну угоду з Німеччиною.

Нагадаємо:

Українська правда

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Північний потік США Німеччина

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