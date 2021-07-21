На Рівненську АЕС прибуло ядерне паливо Westinghouse
На Рівненську АЕС привезли 42 касети з ядерним паливом виробництва американської Westinghouse, наразі триває вхідний контроль – перші тепловидільні збірки з паливом планують завантажити до активної зони реактора наступного року.
Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.
Наразі 42 касети з ядерним паливом Westinghouse у 7 стандартизованих контейнерах ISО прибули на промисловий майданчик РАЕС, де фахівці здійснюють їх вхідний контроль.
Так, розпаковують контейнери ISО, перевіряють геометричні розміри касет та повисотне розміщення ТВЗ, оглядають хвостовики і головки касет на відсутність механічних пошкоджень та сторонніх предметів, а також переміщують нові касети до чохлів зберігання палива.
Процес відбувається під контролем представників компанії Westinghouse та Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут". Перші тепловидільні збірки з цієї партії завантажать до реактора енергоблока №3 РАЕС наступного року.
Вони будуть експлуатуватися впродовж усієї паливної кампанії. Тобто, щороку свіже паливо ТВЗ-WR буде поповнювати активну зону реактора – за чотири роки вона повністю буде заповнена паливом Westinghouse. "Тож з 2025 року енергоблок №3 РАЕС працюватиме цілком на американському ядерному паливі", – пояснюють в Енергоатомі.
Планується, що у 2024 році до активної зони реактора енергоблока №2 РАЕС буде завантажено першу партію з 12 касет Westinghouse, яка перебуватиме у дослідній експлуатації впродовж 4-6 років.
Наразі в рамках реалізації Програми диверсифікації ядерного палива для реакторних установок ВВЕР-1000 на паливі Westinghouse працюють 6 із 15 вітчизняних атомних реакторів: енергоблоки №2 і №3 Южно-Української АЕС та чотири енергоблоки Запорізької АЕС.
Нагадуємо:
10 червня "Енергоатом" та Westinghouse підписали контракт на розробку і надання ліцензійної документації на паливні збірки ВВЕР-440 для енергоблока №2 Рівненської атомної електростанції – це ще один крок до відмови від російського палива.
Економічна правда
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