На Рівненську АЕС прибуло ядерне паливо Westinghouse

пресслужба енергоатома

На Рівненську АЕС привезли 42 касети з ядерним паливом виробництва американської Westinghouse, наразі триває вхідний контроль – перші тепловидільні збірки з паливом планують завантажити до активної зони реактора наступного року.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

Наразі 42 касети з ядерним паливом Westinghouse у 7 стандартизованих контейнерах ISО прибули на промисловий майданчик РАЕС, де фахівці здійснюють їх вхідний контроль.

Так, розпаковують контейнери ISО, перевіряють геометричні розміри касет та повисотне розміщення ТВЗ, оглядають хвостовики і головки касет на відсутність механічних пошкоджень та сторонніх предметів, а також переміщують нові касети до чохлів зберігання палива.

пресслужба енергоатома

Процес відбувається під контролем представників компанії Westinghouse та Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут". Перші тепловидільні збірки з цієї партії завантажать до реактора енергоблока №3 РАЕС наступного року.

Вони будуть експлуатуватися впродовж усієї паливної кампанії. Тобто, щороку свіже паливо ТВЗ-WR буде поповнювати активну зону реактора – за чотири роки вона повністю буде заповнена паливом Westinghouse. "Тож з 2025 року енергоблок №3 РАЕС працюватиме цілком на американському ядерному паливі", – пояснюють в Енергоатомі.

Планується, що у 2024 році до активної зони реактора енергоблока №2 РАЕС буде завантажено першу партію з 12 касет Westinghouse, яка перебуватиме у дослідній експлуатації впродовж 4-6 років.

Наразі в рамках реалізації Програми диверсифікації ядерного палива для реакторних установок ВВЕР-1000 на паливі Westinghouse працюють 6 із 15 вітчизняних атомних реакторів: енергоблоки №2 і №3 Южно-Української АЕС та чотири енергоблоки Запорізької АЕС.

Нагадуємо:

10 червня "Енергоатом" та Westinghouse підписали контракт на розробку і надання ліцензійної документації на паливні збірки ВВЕР-440 для енергоблока №2 Рівненської атомної електростанції – це ще один крок до відмови від російського палива.

Економічна правда