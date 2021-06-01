Держбюджет зведено з дефіцитом у 32,5 мільярда від початку року

Від початку року, протягом січня-травня, розпис держбюджету перевиконано на 4,5%, або на 18,3 млрд грн, із надходженнями обсягом 421 млрд грн – у травні з них надійшло 107,2 млрд грн.

Про це повідомляє Мінфін з посиланням на дані Держказначейства.

У травні план держбюджету перевиконали на 2,7%, або на 2,8 млрд грн, надходження становили 107,2 млрд грн.

Держподаткова перевиконала розпис 5 місяців на 6,3% та зібрала 240,2 млрд грн. Держмитслужба зібрала 143,3 млрд грн – на 3,8% понад плану.

У травні українці сплатили 75 млрд грн податків, що на 4,8% перевищує план. Найбільше сплачено податку на прибуток (29,8 млрд грн), податку на додану вартість (10,7 млрд грн) та податку на доходи фізосіб та військового збору (10,2 млрд грн).

Надходження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 29,5 млрд грн, або 100,3% від розпису квітня (+0,1 млрд грн). З них 27,3 млрд грн надійшло у вигляді податку на додану вартість, 2 млрд грн – ввізного мита.

Також українці сплатили 132,8 млрд грн єдиного соцвнеску протягом січня-травня 2021 року, що на 4,7 млрд грн перевищило план. У травні було сплачено 26,3 млрд грн.

За видатками, натомість, план не виконується – вони становлять 454,7 млрд грн або 92,6% розпису за 5 місяців. У Мінфіні зазначили, що фінансування соцвидатків, видатків на оборону, обслуговування боргу та субвенції/дотації місцевим бюджетам здійснювалось повністю.

Бюджет зведено з дефіцитом у розмірі 32,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом – у сумі 31,3 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 86,5 млрд гривень.

Державні запозичення до загального фонду за січень-травень становили 192,5 млрд грн, або 73,4% від запланованих на цей період. Від держоблігацій на фінансування бюджету залучено 156 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 40 млрд грн ($1 млрд та €349,2 млн).

Із зовнішніх джерел залучено 36,5 млрд грн, зокрема 34,7 млрд грн від 8-річних ОЗДП під 6,875% річних, 1,7 млрд грн позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку у рамках 4 проєктів.

Крім того, платежі з погашення державного боргу за цей період становили 170,5 млрд грн (98,0% плану), платежі з обслуговування – 64,4 млрд грн (99,4% плану). 31 травня Україна також здійснила першу виплату за державними деривативами у сумі $40,8 млн.

Нагадуємо:

У квітні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 94,1 млрд грн, що на 3 млрд грн менше за розпис – таким чином держбюджет у цей місяць виконано на 96,9% від плану.

Економічна правда