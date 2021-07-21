Мінінфраструктури хоче стимулювати використання водневого транспорту

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У Міністерстві інфраструктури розробили проєкт наказу, який дозволить запровадити імпорт водневих автомобілів та стимулюватиме їхнє виробництво в Україні – це може бути поштовхом для розвитку водневих технологій.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Проєкт наказу також передбачає відтермінування до 2025 року деяких вимог відповідності конструкції колісних транспортних засобів щодо ременів безпеки, пристроїв освітлення та світлової сигналізації, дзеркал заднього виду тощо. Це пов’язано із попереднім перенесенням впровадження стандартів ЄВРО-6 Верховною Радою.

Як пояснили у відомстві, відтермінування вимог запроваджене для підтримки національних виробників, імпортерів, дилерів та споживачів від подорожчання виробництва та кінцевої вартості автомобілів.

Щодо водневого транспорту, в уряді сподіваються, що його розвиток стане поштовхом для розвитку водневих технологій.

"На сьогодні в Україні відсутні вимоги до водневого транспорту. Йдеться про електричні транспортні засоби на водневих паливних елементах, які працюють на стисненому водні. Проєкт наказу покращує нормативно-правову базу галузі, включаючи 134-те та 146-те Правила Європейської Економічної Комісії ООН", – коментують у відомстві.

У Мінінфраструктури зауважують, що водневі автівки є екологічними, адже мають нульовий рівень викидів вуглецю. Збільшення кількості таких транспортних засобів знизить рівень негативного впливу на довкілля.

Нагадуємо:

У Держенергоефективности повідомили, що, відповідно до цілей Енергетичної стратегії України на період до 2035 року щодо встановлення потужностей ВЕС та СЕС, середньорічне виробництво "зеленого" водню може скласти 5,5 млрд нм3.

Економічна правда