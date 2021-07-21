Кабмін прийняв рішення для створення Центрів Індустрії 4.0 у регіонах

Денис Шмигаль фото: Уп

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить створювати в регіонах Центри Індустрії 4.0 на базі індустріальних та наукових парків, університетів.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 21 липня.

За його словами, основне завдання - координація процесу впровадження та розроблення перспективних технологій, підготовка відповідних спеціалістів, формування зв'язків між бізнесом, який розробляє сучасні технології, та виробничими підприємствами.

"Центри Індустрії 4.0 мають стати важливим інструментом інноваційного розвитку на регіональному рівні та посісти особливе місце в просвітницькому, науковому та освітньому процесах.

Саме для цього ми хочемо залучати українські університети, а також налагодити співробітництво з європейською мережею цифрових інноваційних хабів та міжнародними фондами", - написав прем'єр.

Нагадаємо:

Уряд планує побудувати інфраструктуру для 25 індустріальних парків до 2024 року, для цього підготували до другого читання відповідний законопроєкт.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до Закону України "Про індустріальні парки", що передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій в індустріальні парки.

Економічна правда