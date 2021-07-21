Курс валют на 21 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

21 липня котирування гривні до долара на відкриття міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,23 — 27,25 гривні;

Євро — 32,00 — 32,03 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 — 27,28 гривні. Євро купують за 31,83 гривні, продають за 32,16 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,18 – 27,23 гривні, євро – 32,16 – 32,07 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 21 липня на рівні 27,22 гривні.

20 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.

Економічна правда