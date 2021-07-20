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Рада розблокувала підписання закону про трансформацію "Укроборонпрому"

Вівторок, 20 липня 2021, 15:25
 
фото: прес-служба укроборонпрому

Верховна Рада відхилила проєкти постанов про скасування закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (законопроєкт № 3822) - закон може йти на підпис.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Рада відхилила проєкти постанов №№3822-П, 3822-П1 і 3822-П2 (усі три зареєстрували нардепи від "Батьківщини").

Перед голосуванням голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Кальченко заявив, що комітет рекомендує Раді визначитися щодо цих проєктів постанов шляхом голосування.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Проєктом закону пропонується визначити особливості перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, державних унітарних підприємств, в тому числі казенних підприємств, що входять до складу концерну – в господарські товариства.

Зокрема, пропонується врегулювати проведення реформування Концерну та його учасників у три етапи.

Перший етап реформування передбачає підготовку учасників Концерну до реорганізації і перетворення Концерну в акціонерне товариство.

Другий етап реформування передбачає створення галузевих бізнес-об'єднань в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, а також утворення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу "Укроборонпрому".

На третьому етапі має завершитися перетворення Концерну в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатиме державі.

Трансформація торкнеться 137 розрізнених підприємств "Укроборонпрому", 21 з яких знаходиться на тимчасово окупованих Росією територіях.

Очікується, що реалізація передбачених законом норм дозволить державним оборонним підприємствам залучати прямі (зокрема, іноземні) інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння і військової техніки.

Крім того, законопроєктом передбачено, що всі кошти від реалізації надлишкового та непрофільного майна державних підприємств ОПК в результаті реформи будуть спрямовані виключно на потреби цих підприємств та ці кошти не зможуть бути виведені зі сфери.

Економічна правда

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Рада Укроборонпром

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