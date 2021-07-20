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Аванс уже прийшов: харківський завод відремонтує танки для Пакистану за 85 мільйонів доларів

Вівторок, 20 липня 2021, 11:20
 
фото: укрінформ

Держкомпанія "Укрспецекспорт" отримала від Пакистану аванс для заводу імені Малишева за контрактом на ремонт танків Т-80УД.

Про це заявив гендиректор заводу ім. Малишева Василь Крилас, передає "Укрінформ".

"Сьогодні я спілкувався з керівником державної компанії "Укрспецекспорт", мені підтвердили, що кошти в Україну вже зайшли. Днями ми чекаємо їх на підприємстві. Але роботи по замовленню ми вже розпочали…

Це і конструкторсько-технологічна документація, опрацювання норми, підготовка матеріалів, заявки для проведення закупок. Така робота вже півтора місяця ведеться", - сказав Крилас.

За словами гендиректора заводу, аванс становить 30% від замовлення, більшу частину суми отримає завод ім. Малишева, решту - інші задіяні підприємства.

Він додав, що пакистанській стороні пропонували ремонтувати танки в Харкові, але замовник вирішив робити це на своїй базі, тому завод ім. Малишева постачатиме запасні частини.

Нагадаємо:

У рамках міжнародної виставки озброєнь IDEX–2021, яка триває в ОАЕ, "Укроборонпрм" уклав контракт із Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД на загальну суму 85,6 млн доларів. 

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"Укрспецекспорт" компанії Укроборонпром

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