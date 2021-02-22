"Укроборонпром" уклав контракт із Пакистаном на 85 мільйонів доларів

У рамках міжнародної виставки озброєнь IDEX–2021, яка триває в ОАЕ, "Укроборонпрм" уклав контракт із Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД на загальну суму 85,6 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

Зазначається, що це першій контракт концерну з цією країною у поточному році.

"Наші бронетанкові підприємства постійно оновлюють свої виробничі потужності та вдосконалюють технології, що забезпечує високу якість робіт і продукції, - заявив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

"Також ми обговорили з пакистанською стороною нові замовлення на постачання в цю країну двигунів 6 ТД1 і 6 ТД2", - додав він.

Повідомляється, що відбулась зустріч Гусєва з віцепрем’єр-міністром ОАЕ Мансуром бін Заєд аль-Нахаяном.

"На заході було обговорено стан реалізації спільних проєктів і визначили пріоритетні напрями майбутньої співпраці", - йдеться у повідомленні.

"Найближчим часом на нас очікує активізація двосторонньої військово-технічної співпраці між Україною та ОАЕ", - сказав Гусєв.

Економічна правда