У червні в Україні реалізували майже 1,5 тисячі нових легкових авто – асоціація
У червні 2021 року на українському ринку нових комерційних авто реалізували 1449 машин - це найкращий червневий результат за останні 8 років.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".
У порівнянні з результатом річної давності попит на техніку в цьому сегменті автомобільного ринку збільшився майже вдвічі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у червні 2021 року лідером ринку була французька марка Renault - (37% ринку, 535 нових авто, ріст в 5 разів).
Друге місце - у Fiat (+6%, 125 авто).
Замикає топ-3 Peugeot (+43%, 110 авто).
"Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 6,6 тис нових машин, це майже на 62% більше, ніж за перше півріччя минулого року", - додали в асоціації.
Нагадаємо:
У травні в Україні реалізували 1071 одиницю нових комерційних авто - це майже на 58% більше, ніж минулого року, але на 15% менше результату попередного місяця.
Економічна првда
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