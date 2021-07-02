У червні в Україні реалізували майже 1,5 тисячі нових легкових авто – асоціація

У червні 2021 року на українському ринку нових комерційних авто реалізували 1449 машин - це найкращий червневий результат за останні 8 років.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

У порівнянні з результатом річної давності попит на техніку в цьому сегменті автомобільного ринку збільшився майже вдвічі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у червні 2021 року лідером ринку була французька марка Renault - (37% ринку, 535 нових авто, ріст в 5 разів).

Друге місце - у Fiat (+6%, 125 авто).

Замикає топ-3 Peugeot (+43%, 110 авто).

"Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 6,6 тис нових машин, це майже на 62% більше, ніж за перше півріччя минулого року", - додали в асоціації.

Нагадаємо:

У травні в Україні реалізували 1071 одиницю нових комерційних авто - це майже на 58% більше, ніж минулого року, але на 15% менше результату попередного місяця.

Економічна првда