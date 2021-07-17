За тиждень газ автогаз подорожчав на 30 коп/л

За минулий тиждень (9-16 липня) середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася на 33 коп/л, до 15,69 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

На АЗС OKKО і WOG вартість автогазу виросла в середньому на 1 грн/л і 80 коп/л, до 16,99 грн/л і 16,78 грн/л відповідно. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 50 коп/л, до 16,48 грн/л.

ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 35 і 22 коп/л, 15, 85 до грн/л і 15,58 грн/л відповідно. У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 60 коп/л - до 16,19 грн/л.

Такі мережі як AMIC, Prime, "Паралель", BVS, UPG, SunOil, "Авантаж 7", Marshal "Автотранс" та інші підняли ціни на 10-80 коп/л.