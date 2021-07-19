Ціни на газовому ринку стабілізувалися

unsplash

Ціни на газ упродовж тижня 12-16 липня мали тенденцію до зниження як на європейському ринку, так і на українському.

Про це йдеться у тижневому огляді Української енергетичної біржі.

Станом на 16 липня середня стартова ціна природного газу липня на продаж становила 14968 грн, що на 1,18 % менше, ніж 12 липня. Аналогічною була динаміка щодо інших ресурсів.

Ціна на короткостроковому ринку, як і на довгостроковому ринку, знижувалась і досягла значення 13900 грн у неділю, 18 липня.

На євроринку – подальша тенденція до зниження. "Причиною є плани Газпрому нарощувати обсяги експорту до Європи, налагодження поставок LNG, а також відповідне падіння цін на СО2", – пояснюють в УЕБ.

дані УЕБ

Ціни на нідерландському хабі TTF становили 33,81 євро за МВт-год (близько 422 доларів за тис. кубометрів). Найнижчі котирування спостерігались на хабі NCG, які станом на 16 липня становили 33,62 євро/МВт-год. На інших хабах спотова ціна була вищою – до 36,75 євро/МВт-год

Нагадуємо:

Ціни на природний газ на торгах у четвер, 2 липня, перевищили позначку в 15 тисяч гривень за тисячу кубометрів.





