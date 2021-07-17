Аналітики вказали на недоліки закону про трансформацію "Укроборонпрому"

За словами аналітиків з питань корпоративного управління KSE, в законі № 3822 про реформування державних оборонних підприємств є норми, які можуть створювати ризики з точки зору ефективного впровадження Керівних принципів ОЕСР.

Про це йдеться у публікації Soe Weekly для ЕП.

За їх словами, прийнята редакція Закону є кращою за редакцію, яку було проголосовано в першому читанні.

Проте, є норми закону, які все ще можуть створювати ризики з точки зору ефективного впровадження Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління державними підприємствами:

Міністерство стратегічних промисловостей висуває представників держави до наглядової ради "Укроборонпрому". З огляду на роль Міністерства як нормотворця, це може призвести до конфлікту з Кабінетом Міністрів, що виконує роль власника "Укроборонпрому".

Кількість незалежних членів наглядової ради "Укроборонпрому" становитиме щонайменше одну третину, але не більше половини від складу наглядової ради. Цього може бути недостатньо, щоби гарантувати незалежність наглядової ради від власника та розробника політики.

Незрозуміло, чому лише громадяни України можуть бути незалежними членами наглядової ради "Укроборонпрому", тоді як громадяни будь-якої іншої країни (окрім країни, яку визнано агресором – на даний момент Росії) можуть виконувати в наглядовій раді функції представників держави .

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла законопроект № 3822 про реформування державних оборонних підприємств. Законопроект закладає основи для трансформації "Укроборонпрому".

Посли G7 привітали прийняття закону та закликали до його швидкого та ретельного впровадження, аби мінімізувати корупційні ризики.