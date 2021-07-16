"Газовик" відшкодував державі 1,1 мільярда гривень через несплату податків – ДФС

Співробітники ДФС та Офіс Генпрокурора викрили службових осіб підприємства, яке працює на газовому ринку, в ухиленні від сплати податків на суму понад 672 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

"Службові особи суб’єкта підприємницької діяльності, який функціонує на ринку постачання та збуту газу, впродовж 2015-2018 років шляхом неправомірного відображення у податковому та бухгалтерському обліках фінансово-господарських операцій ухилилися від сплати податків на суму понад 672 млн грн", – зазначається в повідомленні.

При цьому в ДФС наголошують, що "службовій особі підприємства повідомлено про підозру".

"(Особою) забезпечено відшкодування несплачених податків, пені та штрафних санкцій на загальну суму 1,1 млрд грн… До суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням завданих збитків", – зазначають в ДФС.

За словами голови ДФС Вадима Мельника, на сьогодні забезпечено відшкодування завданих державі збитків "у розмірі майже 2 млрд гривень живих коштів".

Раніше зазначалось, що фіскали проводили обшуки у НАК "Нафтогаз України" у справі ймовірного ухилення службових осіб від сплати податків на суму 2,7 млрд грн.

Економічна правда