Xiaomi випередила Apple та стала другою у світі компанією за продажем смартфонів 

Китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp обігнав Apple Inc у другому кварталі та став другим найбільшим світовим виробником смартфонів.

Про це повідомляє компанія Canalys.

Так, Xiaomi вперше посіла друге місце з часткою 17% світових поставок смартфонів, що на 3% більше, ніж у попередньому кварталі.

Світові поставки смартфонів зросли на 12% у другому кварталі, очолив рейтинг Samsung Electronics з часткою 19%. Apple опинився на третьому місці з часткою 14%.

Середня ціна продажу телефонів Xiaomi приблизно на 40–75% менша у порівнянні з Samsung та Apple відповідно. Пріоритетом для Xiaomi цього року є зростання продажів своїх висококласних пристроїв.

У звіті говориться, що обсяги поставок компанії зросли більш ніж на 300% у Латинській Америці, на 150% у Африці та на 50% у західній Європі.

Нагадуємо:

Сполучені Штати вилучать Xiaomi з державного "чорного списку" підприємств, які працюють на військову промисловість Китаю.

Економічна правда