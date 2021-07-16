Заявлені Росією як "контрабандні" 80 тисяч тонн нафти йшли транзитом до Білорусі – Укртранснафта

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Заявлені Федеральною митною службою Росії як "контрабандні" 80 тисяч тонн нафти на суму 27 млн доларів не надійшли в Україну як імпорт, а були спрямовані транзитом до Білорусі.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили в "Укртранснафті".

У компанії повідомили, що "Укртранснафта" прийняла танкер Altai з 80 тис. тонн нафти на Морському нафтовому терміналі "Південний" у березні 2020 року, завантаження відбулася в порту Новоросійськ (РФ). Країною походження нафти є Республіка Казахстан.

"Зазначимо, що зазначена нафта на територію України не імпортувалася, а була транспортована транзитом до Республіки Білорусь на Мозирський НПЗ в рамках договору "Укртранснафти" з BNK (UK) Limited (Великобританія)", – кажуть в УТН.

У компанії нагадали, що в цілому в 2020 році в рамках договору на транспортування, укладеного з BNK (UK) Limited, "Укртранснафта" поставила транзитом до Білорусі близько 800 тис. тонн нафти.

Нагадуємо:

Федеральна митна служба Росії стверджує, що виявила незаконне переміщення в Україну 80 тисяч тонн нафти вартістю понад 2 мільярди рублів (близько 27 мільйонів доларів).

Раніше РФ ввела заборону на вивезення з Росії на територію України сирої нафти.