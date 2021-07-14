Україна отримає 340 мільйонів євро на відновлення інфраструктури у східних областях

Верховна Рада 14 липня ратифікувала фінансову угоду з надання кредиту у 340 млн євро для відновлення постраждалої інфраструктури у східній частині України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком передбачає надання кредиту у розмірі 340 млн євро. Кошти спрямують на відновлення постраждалої інфраструктури у східній частині України.

Також метою програми є модернізація соціальної інфраструктури у областях, що приймають найбільшу кількість внутрішньо-переміщених осіб.

Зокрема, це робитимуть шляхом відновлення та вдосконалення соціальної інфраструктури (будівництва, реконструкції, капітального ремонту): шкіл, медичних установ і соціальних центрів. Також – шляхом підвищення енергоефективності житла для внутрішньо переміщених осіб.

Програма з відновлення України є продовженням чинної з 2014 року Надзвичайної кредитної програми, коштом якої реалізується понад 150 проєктів з відновлення соціальної інфраструктури у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Одеській, Херсонській та Київській областях.

Нагадуємо:

У 2020 році Україна підписала з ЄІБ угоду щодо кредиту розміром 340 млн євро.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може виділити Україні 340 млн євро у рамках Програми відновлення, свідчить інформація на сайті банку.

Економічна правда